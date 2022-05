Covid, crolla pressione sugli ospedali: "Impatto dell'uno per mille"

La pressione sugli ospedali per l ecomplicazioni dovute al Cvoid sta scendendo a zero. Lo ha dichiarato il direttore generale Ausl Paolo Bordon, a margine stamane in una conferenza stampa al Maggiore. L'impatto "è ai minimi termini. E' quasi zero" scandisce Bordon, tanto che l'Ausl sta valutando di riportare alla normalità anche l'ospedale di Vergato, dedicato finora ai malati Covid.

In questo momento, dunque, "la pressione sugli ospedali è ai minimi termini fortunatamente", ribadisce il direttore Ausl. Intanto "proseguiamo con le altre attività- spiega- comprese le quarte dosi delle vaccinazioni. E probabilmente anche i dati positivi di questo periodo, ci dicono i nostri esperti, sono legati anche alla grandissima adesione alla campagna vaccinale da parte dei cittadini bolognesi".

Questo vale anche per la variante Omicron 5, conferma Bordon, "perchè è vero che chi è vaccinato si può infettare, ma poi l'impatto sull'ospedalizzazione è molto basso. Parliamo dell'uno per mille in questo momento. Questi sono i dati, che sono completamente diversi da quelli precedenti alla campagna vaccinale". Ad oggi il numero di nuovi positivi a Bologna non si è ancora ridotto più di tanto, continua Bordon.

"Registriamo ogni giorno centinaia di persone che contraggono l'infezione- segnala- però è rarissimo ormai vedere persone vaccinate finire in ospedale e questo è sicuramente un dato positivo". Per quanto riguarda la quarta dose, prosegue la campagna dell'Ausl di Bologna per "chiamare i cittadini che potrebbero riceverla e che per mille motivi non l'hanno ancora fatto. Per cui li solleciteremo e faremo di tutto per implementare l'adesione al massimo- assicura il direttore generale- poi se ci saranno nuovi vaccini in autunno, come ci dicono, questo sarà sicuramente un bene rispetto alle ulteriori possibili varianti. Ma questo ce lo dirà il mondo della scienza".