Covid, da oggi le nuove regole: Green pass per poste e tabaccaio

Oggi, martedì 1 febbraio, il Green pass base (che si può ottenere con due dosi di vaccino o un tampone antigenico negativo) servirà anche per recarsi alle Poste o dal tabaccaio. Sempre a da oggi inizieranno ad arrivare le multe per tutti gli over 50 che ancora non sono vaccinati.

Dove serve il Green pass dal 1° febbraio

Nelle librerie, alle Poste, nelle rivendite di giornali che si trovano al chiuso (come nei bar) e nei negozi che vendono articoli di cartoleria. Green pass anche per entrare dai tabaccai poiché, secondo quanto stabilito, non rientrano nei "servizi essenziali per le persone". Stessa sorte anche per le attività che vendono cosmetici, abbigliamento e giocattoli.

Il Super Green Pass invece (che si può scaricare, dopo aver ottenuto il codice authcode, dal sito dgc.gov.it o dall'app Immuni) è necessario per: i mezzi di trasporto pubblico, alberghi e strutture ricettive, feste e cerimonie civili o religiose, sagre, fiere e congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita, piscine, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto, centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto. ristoranti e locali al chiuso (anche per il consumo al bancone), palestre e sport di squadra al chiuso, musei e mostre,

centri benessere al chiuso, centri termali, parchi tematici e divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali al chiuso, sale bingo, scommesse, casinò e sale gioco.

Non servirà invece per :

"commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)";

"commercio al dettaglio di prodotti surgelati";

"commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati".

"commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati";

"commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento".

"commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari";

"commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)".

"Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati"; "commercio al dettaglio di materiale per ottica".

Non serve - ovviamente - il Green Pass per chi ha urgenza di recarsi al pronto soccorso, per chi deve sottoporsi a una visita in ospedale o ad analisi cliniche in un laboratorio. Ingresso "libero" se si deve sporgere una denuncia in un commissariato o in una caserma o chi è imputato o testimone in un processo civile o penale e per questo deve entrare in tribunale.

Le multe per gli over 50 no vax

Chi ha 50 anni e, nonostante l'obbligo, ha deciso non di vaccinarsi contro il Covid verrà multato di 100 euro da parte dell'Agenzia dell'Entrate. L'elenco dei no vax sarà ottenuto incrociandoi dati dei residenti e quello delle anagrafi vaccinali. Le sanzioni dovrebbero arrivare, se non ci saranno intoppi burocratici, già dalle prossime settimane.