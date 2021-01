Covid, Donini: "Sì alla patente vaccinale, è sinonimo di responsabilità"

L'assessore regionale alla sanità lo ha ribadito oggi in Assemblea

La patente vaccinale è "sinonimo di responsabilita'" per l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. Lo ha ribadito oggi in Assemblea legislativa a una interpellanza della capogruppo di Forza Italia Valentina Castaldini sulla 'fase 2' del piano vaccinale, dedicata alla popolazione generale.

"Esiste un piano vaccinale nazionale, il nostro compito è attuarlo", ha risposto Donini, affrontando anche il tema dell'immunità di gregge: "Gli scienziati ci dicono che verrà raggiunta quando sarà vaccinato l'80% della popolazione, tra i tre e 3,5 milioni di persone in regione, anche se non c'è obbligo di vaccinarsi". Per questo, aggiunge però l'assessore, "verra' attivato un piano di comunicazione". Sugli anziani da vaccinare, inoltre, Donini ribadisce che "verranno direttamente contattati dalle aziende sanitarie territoriali, uno a uno". (dire)