Covid, Donini: "Circolazione del virus massiva", ma il picco deve ancora arrivare

Il "2022 cominciato con un'impennata di casi", responsabile è la variante Omicron "nella settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, i contagi sono stati 2.153 su 100mila abitanti - ovvero - una circolazione del virus massiva" e i casi di oggi, 7 gennaio sono 17.119.

Lo ha detto l'assessore alle politiche della Salute, Raffaele Donini, che in collegamento sta facendo il punto sulla pandemia nella regione, dove si fanno "circa 25mila tamponi al giorno. Ci aspettiamo ancora aumenti - continua Donini - il picco tra due-tre settimane".

L'assessore ha annunciato anche la sigla di un accordo con le farmacie per certificare la fine di quarantene e isolamenti. In pratica, potranno recarsi in farmacia anche i contatti stretti.