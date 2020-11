Covid e contagi, focolaio in una casa di riposo in Valsamoggia

Un focolaio in una residenza per anziani di Savigno, nel bolognese, vede 36 ospiti e 12 operatori contagiati. Lo comunica il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno. I 48 positivi sono emersi "durante gli screening programmati", spiega sui social il primo cittadino. Sono stati attivati "tutti i protocolli previsti per questa situazione, tra cui il regime di isolamento per gli operatori positivi, che quindi hanno sospeso le prestazioni lavorative, e per gli ospiti che sono stati suddivisi in settori diversi".

La società di gestione, informa poi Ruscigno, "ha attivato anche forme di reclutamento per integrare il personale sanitario in modo da garantire l'attuale piena operativita' della struttura. Ci e' stato inoltre comunicato che i parenti sono in contatto con il gestore per le notizie di dettaglio sulle condizioni di salute degli ospiti che, ad ora, risultano per la quasi totalita' asintomatici.

Chi presenta sintomi, al momento di lieve entita', rimane strettamente monitorato". In provincia di Bologna sono stati registrati oggi 477 nuovi casi: 269 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, quattro sono stati individuati grazie all'attivita' di contact tracing, uno attraverso i test per le categorie piu' a rischio, mentre per 203 nuovi positivi l'indagine epidemiologica e' ancora in corso. Tra i 477 nuovi contagi, fa sapere l'Ausl, 439 sono sporadici e 38 sono inseriti in focolai familiari. UN caso, infine, risulta importato da fuori regione, nessuno dall'estero. (Bil/ Dire)