Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: 25 contagi e tre morti a Bologna

Nel giorno in cui arriva la notizia dello svuotamento di un reparto covid per eccellenza a Bologna, al pad. 25 della Fiera, da Bologna arrivano i tristi dati di altri tre morti per il virus, con la conta totale che in regione però segna numeri impensabili anche solo un mese fa.

139 i nuovi contagi in regione, secondo l'ultimo bollettino emanato oggi, 11 giugno. su un totale di 19.786 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%.

I contagi e i decessi di oggi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 25 nuovi casi e Cesena con 24, seguite da Ravenna (17) e Parma (16); poi Modena (15), Rimini (10), Reggio Emilia e Forlì (entrambe con 9 casi). Quindi Ferrara (8), Circondario Imolese (4)e Piacenza (2). Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 78 anni); 1 in provincia di Parma (una donna di 90 anni); 3 in provincia di Bologna (una donna di 68 anni e due uomini, rispettivamente di 48 e 77 anni). Nessun decesso nelle altre province.

Ricoveri e terapie intensive: numeri ancora giù

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 61 (-2 rispetto a ieri), 321 quelli negli altri reparti Covid (-13). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 8.704 (-515 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.322 500 (-500), il 95,6% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.230.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: zero a Piacenza (-3), 6 a Parma (+1), 6 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri),13 a Modena (invariato), 26 a Bologna (invariato), 1 a Imola (invariato), 2 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), nessuno a Forlì (come ieri), 1 a Cesena (invariato) e 5 a Rimini (invariato).

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 37 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 64 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 82 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,9 anni.

Sui 37 asintomatici, 29 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 con gli screening sierologici, 3 tramite i test pre-ricovero. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.778 tamponi molecolari, per un totale di 4.863.027. A questi si aggiungono anche 11.008 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 649 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 363.523.

I Vaccini: quasi due milioni di prime dosi

Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 3.081.551 dosi; sul totale, 1.093.788 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa anche agli under40. In Emilia-Romagna oggi tocca ai 30-34enni prenotarsi, e a seguire con finestre distanziate di due o tre giorni sarà la volta delle altre fasce di età. Ovviamente la possibilità di prenotarsi resterà sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino.

Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato.