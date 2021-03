Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: contagi giù, tornano a calare malati e ricoveri

Per la prima volta dall'inizio della terza ondata il segno meno davanti ad alcuni indicatori. Come confermato dall'assessore Donini, la coda del calo potrebbe allungarsi anche a dopo Pasqua

Torna il segno meno davanti ad alcuni parametri che descrivono l'epidemia da Covid in Emilia-Romagna. I dati, anticipati in mattinata dall'assessore Donini, riportano di un calo dei nuovi contagi rispetto ai giorni precedenti, ma non solo. Sia il saldo dei malati effettivi che quello dei reparti Covid mostrano -come non succedeva da diverse settimane- numeri in flessione.

I contagi delle ultime 24 ore scendono sotto quota duemila a 1578, a fronte di una quota tamponi di 35928 e con un tasso di contagi al 4,4 per cento. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,6 anni.

Non solo: nelle ultime 24 ore sono guarite 2.671 persone, che a fronte dei nuovi contagi danno un numero di malati effettivi di -1.150 rispetto a ieri, che nel loro complesso a oggi sono 73.596. Un primo segno che la massa dei malati si sta 'sgonfiando', anche se è presto per trarre conclusioni rispetto a un andamento di tendenza.

Un rimbalzo dal forte valore simbolico è dato anche dal segno negativo nella pesante conta dei ricoveri per Covid. In positivo da settimane, ieri il contatore degli ospedalizzati a causa del virus ha fatto registrare -38 posti. Numeri incoraggianti, ma che ancora sono appesantiti da una mole di 4054 posti letto occupati negli ospedali emiliano-romagnoli, una massa che è ancora lontana dal rientro ai livelli di guardia e per la quale sarà probabile una permanenza in zona rossa anche dopo le feste pasquali.

I contagi a Bologna e nelle altre province

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 356 nuovi casi e Modena (296); poi Reggio Emilia (192) e Parma (187), quindi Ferrara (101), Cesena (99), Rimini (96), Piacenza (80). Seguono le province di Forlì (67), Ravenna (65) e Imola (39).

Sui 356 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 206 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 38 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 attraverso il test per categoria a rischio, 2 mediante il test pre ricovero, mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 107.

Tra i 356 nuovi contagi, 235 sono sporadici e 121 inseriti in focolai. Nessun caso è importato da altre Regioni né dall’estero.

Purtroppo, si registrano 57 nuovi decessi:

23 nella provincia di Bologna (9 donne: di 46, 65, 66, 76, 82, 87, due di 88 e una di 90 anni residente a Imola; 14 uomini - di 65, 70, 72, due di 77, di cui uno residente a Imola, 79, due di 81, 82, due di 84, 86, 89 - residente a Imola - e 92 anni)

9 nella provincia di Modena (quattro donne di 53, 73 e due di 79 anni; cinque uomini, di 64, 68, 72, 75 e 92 anni);

4 nella provincia di Ferrara (una donna di 61 anni e tre uomini di 79, 86 e 92 anni);

3 in provincia di Ravenna (due donne, di 86 e 92 anni, e un uomo di 83 anni);

12 in provincia di Forlì-Cesena (sei donne, di 74, 78, 79, 83, 84 e 93 anni; sei uomini, rispettivamente di 61, 68, 73, 77, 83 e 94 anni);

1 nel riminese (una donna di 89 anni).

La situazione sanitaria: guariti, ricoveri e terapie intensive

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 395 (+5 rispetto a ieri), 3.659 quelli negli altri reparti Covid (-38).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (-1), 25 a Parma (+1), 33 a Reggio Emilia (+1), 77 a Modena (-1), 119 a Bologna (-1), 32 a Imola (-1), 35 a Ferrara (+2), 19 a Ravenna (+2), 10 a Forlì (+1), 7 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 29 a Rimini (+2).

Attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 684 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 418 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 654 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

Sui 684 asintomatici, 383 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 26 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 69 con gli screening sierologici, 5 tramite i test pre-ricovero. Per 201 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.671 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 235.512.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 73.596 (-1.150 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 69.542 (-1.117), il 94,5% del totale dei casi attivi.

I vaccini e i tamponi

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 707.624 dosi; sul totale, 247.054 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 20.994 tamponi molecolari, per un totale di 3.858.286. A questi si aggiungono anche 131 test sierologici e 14.934 tamponi rapidi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.524.

A Bologna, aono 96.545 le prime vaccinazioni e 53.507 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 22 marzo. In totale 150.052.

Salgono a 102.723 le prenotazioni effettuate alle 17.30 di oggi.

Sono 18.720 le dosi Pzifer ricevute stamane dall’Azienda Usl di Bologna. Circa 7 mila in più rispetto all’atteso. Altre 43 mila dosi Pzifer, inoltre, arriveranno nei prossimi 15 giorni.



Il rispetto dei termini di consegna dei vaccini a cui si aggiunge un maggior numeri di dosi consentirà di velocizzare la campagna vaccinale dedicata agli over80. In tal senso, seguendo le ultime indicazioni Regionali, si punta a velocizzare e concludere, per metà aprile, le vaccinazioni dedicate agli over80 (il target più vulnerabile) anticipando la prenotazione di coloro che avevano ricevuto un appuntamento vaccinale tra la fine di aprile e gli inizi di maggio.



A tal proposito l’Azienda Usl di Bologna, a partire dall'inizio della prossima settimana, contatterà via sms gli ultra 80enni già prenotati per proporre una data anticipata di vaccinazione.