Covid, Donini. "Contagi ancora su. Se tutti vaccinati avremmo solo 30 ricoveri in terapia intensiva" | VIDEO

Omicron, vaccini e ricoveri. L'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, fa il punto a margine di una conferenza stampa al Sant'Orsola e annuncia un probabilissimo passaggio in zona gialla da lunedì prossimo. Dati alla mano, in vista di un ulteriore aumento dei contagi, il peso sugli ospedali porterà anche la nostra regione in zona gialla nei prossimi giorni.

"I numeri sono alti e i contagi aumenteranno ancora – afferma Donini – perché la variante Omicron è più diffusiva, quindi quello che possiamo fare, oltre che raccomandare le misure di prevenzione, è continuare a vaccinare il più possibile. Ricordo che la terza dose protegge al 70% per quel che riguarda il contagio – prosegue – e oltre il 90% dalla malattia. Per noi è molto importante perché se è vero che la variante Omicron è meno aggressiva a livello clinico, lo è anche grazie al fatto che la platea di vaccinati aumenta sempre di più".

"Quel 2% di non vaccinati che necessita di cure ospedaliere – continua l'assessore – mette comunque in una situazione di criticità i nostri reparti. L'appello che ancora una volta rivolgo è questo: vacciniamoci. Il vaccino salva la vita. Abbiamo circa il 72% di persone non vaccinate in terapia intensiva e praticamente la metà dei ricoveri nei reparti covid ordinari, che hanno una degenza più lunga e complicata dei pazienti vaccinati. Non essere vaccinati espone i cittadini a rischio di una malattia grave e il sistema sanitario a rischio di una criticità importante".

"Noi curiamo tutti, sia vaccinati che non vaccinati, ma se tutti fossero vaccinati avremmo ad oggi solo 30 persone ricoverate in terapia intensiva in tutta la regione", conclude.