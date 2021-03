Fdi attacca Merola e Bonaccini: "Un anno dopo tutto uguale, andate a casa"

"In un anno non siete stati in grado di fare nulla? Andatevene". Così il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale a Bologna, Francesco Sassone, si rivolge al sindaco Virginio Merola e al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sottolineando che a 12 mesi dall'inizio della pandemia la situazione sia di nuovo tale da richiedere misure molto simili al primo lockdown.

"Ci sono responsabilità che hanno nome e cognome", afferma Sassone nel Consiglio di oggi: se a inizio pandemia si poteva dire di essere stati "travolti da uno tsunami", è intanto passato un anno ma "ci troviamo nella stessa identica situazione" e a questo punto "ci sono chiare e precise responsabilità di chi ci governa a livello tanto comunale che di Città metropolitana e di Regione".

Per Fdi "non è stato fatto assolutamente nulla" e la requisitoria di Sassone spazia dalle carenze sul fronte tracciamenti all'accusa secondo cui "in alcune zone città viene lasciata la possibilità di fare assembramenti senza nessunissimo tipo di intervento":

Sassone cita gli episodi al parco della zucca, in quello di via Gobetti e in zona universitaria. "Però i ristoratori devono chiudere alle 18 perché il problema sono loro", punge il consigliere di Fdi. A Merola e Bonaccini, dunque, Fdi chiede un passo indietro perché "non c'è bisogno di persone che amministrino solo l'ordinario ma in grado di intervenire e agire anche in una situazione straordinaria come questa".

Ma un certo malumore si respira anche dalle parti della maggioranza. Si percepisce "una stanchezza diffusa da parte di tutta la popolazione" e non si può sottovalutare "una crescita della paura e dell'angoscia", dichiara la consigliera Pd Simona Lembi, sempre nella seduta di oggi.

Per superare questa situazione "la prima condizione è avere da parte di tutti i decisori messaggi univoci, perché per ogni cittadino è difficile scegliere - afferma Lembi - quando da una parte si invoca il 'liberi tutti' e si apre il discorso sulla possibilità di aprire i ristoranti la sera e la mattina dopo si procede con la chiusura delle scuole in presenza".

Servono invece "messaggi che esprimano l'essere tutti sulla stessa barca", aggiunge la dem, così da "attivare tutti quei comportamenti che mirano a esplicitare il fatto che ognuno è chiamato a far la propria parte".

Già nel weekend sono arrivate segnalazioni su mezzi pubblici "sovraffollati" o sulle "contraddizioni" circa cosa si può fare o meno, sottolinea Emily Clancy (Coalizione civica): "In zona rossa i negozi che non vendono beni di prima necessità sono chiusi e le scuole dell'infanzia e primarie aperte. In arancione scuro si può fare shopping nei negozi, ma i bambini e le bambine non vanno a scuola, però possono stare a casa con i genitori, che invece devono lavorare, o con i nonni che sono la categoria più a rischio".

Così come "si transennano le piazze e si denunciano gli assembramenti nei parchi", continua Clancy, ma queste scene non dovrebbero andare bene neanche "nella logistica o nelle fabbriche, dove ci si può assembrare e nessuno ne parla, così come intorno a molti negozi".

Per Giulio Venturi (Insieme Bologna) è inutile "dare la colpa al Governo, al sindaco, all'assessore alla Sicurezza, alle forze dell'ordine che non intervengono perché la colpa è solo in piccola parte ascrivile a loro, a mancare è il senso civico che ci eravamo illusi di aver ritrovato": i vaccini batteranno il Covid, "ma continuerà a mancare un vaccino in grado di abbattere la stupidità e l'idiozia di chi abbiamo visto assembrarsi in questi mesi. (Dire)