Altra festa Erasmus con multe, l'assessore Aitini: "L'Alma Mater prenda provvedimenti ufficiali"

Ancora una festa in violazione delle norme anti-covid, organizzata dagli studenti in Erasmus in città e multati dai Carabinieri. Dura la reazione dell'assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini, che chiede anche all'Università di "prendere provvedimenti ufficiali" nei confronti dei propri iscritti che non rispettano le regole anti-Covid.

"Bologna è una comunità forte, formata per fortuna anche da tanti studenti, tra cui quelli Erasmus, che la rendono ancora più grande e ricca - ha scritto Aitini su Facebook - ragazze e ragazzi che nella maggior parte dei casi sono responsabili e rispettosi. Ci sono però purtroppo poi i soliti furbi, convinti di poter raggirare le regole a discapito dell'intera collettività. L’Università di Bologna anche nella fase di emergenza sanitaria ha dimostrato di essere una grande eccellenza e ha permesso agli studenti di continuare a studiare senza perdere lezioni, sessioni di esame o di laurea".

Per l'assessore sarebbero da valutare "provvedimenti ufficiali nei confronti di quegli studenti che non fanno onore all'Alma Mater, alla città nella quale vivono, ai tanti altri studenti che seguono le regole. Tutta la comunità è impegnata a superare questa drammatica crisi sanitaria e nei giorni scorsi è iniziata la somministrazione del vaccino che sarà determinante per uscirne definitivamente. Ma non ne siamo ancora usciti, la strada è purtroppo molto lunga e rimane fondamentale fare tutto il possibile per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora, fermando i pochi irresponsabili che mettono a rischio loro stessi e gli altri.

A settembre, dopo una festa in zona universitaria, venne scoperto un focolaio di coronavirus con almeno dieci studenti risultati positivi, per la maggior parte di nazionalità spagnola, di età compresa tra i 20 e i 24 anni.