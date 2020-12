Covid, focolaio all'ospedale di Bentivoglio: un operatore su sei ha contratto il virus

Un operatore su sei ha contratto il virus in questa seconda ondata all'ospedale di Bentivoglio. A fare il punto, il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, rispondendo oggi in Assemblea legislativa all'interrogazione del consigliere di Rete Civica, Marco Mastacchi.

"Dal 31 ottobre al 14 dicembre - riferisce Baruffi - sono 76 gli operatori risultati positivi al tampone molecolare. Di questi, ad oggi sono 57 i guariti e 19 ancora in isolamento domiciliare".

Inoltre "dopo l'individuazione del cluster sono state attivate tutte le misure di verifica e controlli mirati sulle procedure seguite" da medici, infermieri e operatori sanitari di Bentivoglio, "ricordando l'importanza dei comportamenti corretti" da seguire in ogni momento, "anche durante le pause". Per sostituire gli assenti, aggiunge Baruffi, sono stati spostati "operatori da altri servizi", mantenendo comunque le "procedure in essere per reclutare il personale necessario".

Per Mastacchi "rimangono dubbi sulle azioni da mettere in campo per risolvere la situazione. Credo sia necessario un approfondimento sulle modalità di prevenzione, per verificare se le procedure siano coerenti ed efficaci, perchè in questo caso è evidente che qualcosa non abbia funzionato". Il consigliere invita poi a dedicare maggiore attenzione al "filtraggio e trattamento dell'aria, un tema che ad oggi è stato sottovalutato". (dire)