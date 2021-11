Tornano i focolai nelle residenze per anziani, l'ultimo a Villa Altea. Bordon: "Serve terza dose"

L'elemento di novità in questo momento rispetto alla pandemia è la ricomparsa di focolai all'interno delle strutture per anziani. E' il direttore generale dell'azienda Usl di Bologna Paolo Bordon a fare il punto sul caso di Villa Altea (casa di riposo della Ponticella, San Lazzaro), ma non solo, visto che non è l'unico in città ad aver registrato delle positività sia fra gli ospiti che fra il personale. "Stiamo parlando di 73 persone coinvolte e di 16 operatori - ricostruisce l'intera situazione il Dg - Fra gli anziani ospiti delle Cra del territorio, di positivi al covid se ne contano 53 all'interno delle stesse strutture e 20 ricoverati in ospedale in condizioni non gravi"

Fondamentale adesso dunque - secondo il direttore dell'azienda sanitaria - la somministrazione della terza dose di vaccino (da oggi al via la terza dose per gli over 60)

"Per quanto riguarda il caso specifico di Villa Altea, ci sono nella struttura della Ponticella 8 persone covid e 2 operatori positivi. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Si tratta di numeri piccoli, ma sono un'indicazione che porta a un'unica strada: bisogna fare la terza dose".

E l'appello va soprattutto agli operatori. "Chiaro che - evidenzia infatti Bordon - gli anziani che hanno il Coronavirus oggi dovranno attendere sei mesi prima di procedere con la terza somministrazione di vaccino". E, come sottolinea il direttore di Ausl, la questione non riguarda certo solo il nostro territorio - seppure l'Emilia Romaga oggi registra un'incidenza in rialzo dei contagi, "da zona gialla" - ma è diffusa in tutta Italia.