Gusto e olfatto spariti a causa del covid: lo studio (bolognese) spiega perché accade

Il covid, ormai lo sappiano bene, comporta degli effetti collaterali che vanno oltre le difficoltà respiratorie. Fra i sintomi più comuni, quelli che all'inizio della pandemia hanno caratterizzato il virus, ci sono anosmia e ageusia: rispettivamente l’assenza del senso dell’olfatto e la mancanza di gusto. Insieme alla professoressa Francesca Bisulli (neurologa e ricercatrice del Programma Epilessia dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e professoressa associata del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'Unibo), che ha coordinato uno speciale ambulatorio che accoglie i pazienti guariti dal Covid-19 con disturbi neurologici esorditi durante l’infezione o nei mesi successivi, abbiamo cercato di rispondere alla domanda: perchè sono coinvolti proprio questi sensi?

Andiamo per gradi. Al Bellaria, a disposizione dei pazienti, un ambulatorio dedicato per indagare su questa problematica. Di che si tratta?

"Nell’autunno 2020, quando l’Ospedale Bellaria è tornato a essere 'pulito', rispondendo alla richiesta della Regione Emilia-Romagna, il Professor Pietro Cortelli (Direttore Operativo dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche) ha istituito questo speciale ambulatorio da me coordinato insieme ai colleghi Dr. Lorenzo Ferri e Dr. Lorenzo Muccioli. - spiega Bisulli - All’ambulatorio è possibile accedere prenotando un appuntamento attraverso CUP con impegnativa del proprio medico curante e le terapie proposte sono individualizzate sulla base del disturbo che il paziente presenta e delle sue comorbidità, per quanto riguarda il disturbo dell’olfatto nello specifico, esistono alcuni integratori che possono aiutare nel recupero della funzionalità olfattiva, nonostante vi siano evidenze scientifiche solo preliminari a supporto della loro efficacia. Dopo circa un anno dall’avvio dell’ambulatorio, ad oggi, le visite sono state oltre 300".

Cosa è emerso da questi pazienti?

"Che il sintomo con cui si presentano più frequentemente (il 51% dei pazienti) è proprio l’alterazione persistete di gusto e olfatto, attualmente protagonista delle ricerche presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. Al secondo posto nella classifica dei sintomi più frequenti si ha una difficoltà di memoria e di concentrazione (44%), chiamata dagli specialisti “brain fog”, caratterizzata spesso dalla sensazione di non trovare le parole esatte mentre si parla o dal dimenticarsi cosa si stesse per fare pochi istanti dopo l’averlo deciso. Al terzo posto troviamo la cefalea (42%), che viene descritta come peggiorata, se il paziente già ne soffriva prima dell’infezione, o di nuova insorgenza. Si hanno poi i disturbi del sonno (28%), che vanno dall’insonnia cronica all’ipersonnia, ovvero la tendenza a dormire più del dovuto o una sensazione perenne di sonnolenza. In un paziente su quattro, inoltre, compaiono alterazioni della sensibilità, come dolori cronici o parestesie, queste ultime consistenti di solito in sensazioni di formicolii in varie parti del corpo. In meno di un paziente su dieci, infine, compare una sensazione ricorrente di vertigini. Se questi sono i sintomi persistenti per cui i guariti dal COVID-19 decidono di rivolgersi al medico, non bisogna però dimenticare il sintomo più frequente in assoluto, ma spesso sottovalutato dagli stessi pazienti, ovvero la fatica cronica, che accompagna quasi sei persone su dieci.

E dunque i disturbi al gusto e all'olfatto, da cosa sono determinati?

"Se lo sapessimo con certezza avremmo portato a termine la nostra ricerca. E' un quesito che si stanno ponendo tutti i ricercatori nel mondo. C'è qualcosa di particolare in questo virus e i motivi per cui questi sintomi si manifestano ancora non sono stati completamente chiariti: la presenza del virus SARS-CoV-2 nelle cellule cerebrali è così rara e limitata da non poter spiegare i milioni di pazienti che hanno manifestato questi sintomi nel mondo. L’ipotesi al momento più probabile è quella della neuroinfiammazione, ovvero lo stato infiammatorio generale che arriva a coinvolgere anche il cervello e che nasce come meccanismo di difesa dell’organismo stesso, ma che finisce per danneggiarlo se troppo aggressivo. Questa risposta iperinfiammatoria al virus è legata ad alcune caratteristiche individuali, fra cui fattori genetici o la presenza di malattie concomitanti al momento dell’infezione".

Ma quindi queste aree sono danneggiate?

"No, la bella notizia è che non abbiamo trovato lesioni in nessuno dei pazienti studiandolo con la Risonanza dell'encefalo. Questa è sicuramente una buona notizia, che lascia sperare che il disturbo sia in qualche modo reversibile come dimostra l'esperienza della maggior parte dei nostri pazienti".

E allora cosa c'è che non va?

"Le aree del cervello che elaboranbo gusto e olfatto sembrano disfunzionare. E probabilmente dialogano male con le altre parti del cervello per questo i pazienti non sentono o sentono gli odori distorti (parosmia).

Cosa fare? Qualche consiglio anche semplice?

"Suggerisco una cosa semplice e utile: fare ginnastica olfattiva. Il che significa scegliere degli odori da riconoscere, quelli classici come il caffè e l'ammoniaca, ma anche quelli che appartengono alla sfera personale come profumi, cibi, fiori preferiti".

Lo studio: a confronto chi ha perso l'olfatto e chi no

Bisulli ha avviato una ricerca scientifica, approvata dal Comitato Etico, dal titolo “Disfunzione olfattiva nei pazienti con covid: uno studio di risonanza magnetica funzionale” che si pone l’obiettivo di capire perché questo avviene. "Sappiamo che il covid, eccetto rarissimi casi, non danneggia direttamente il cervello, ma è piuttosto l’eccessiva risposta infiammatoria al virus che origina poi le complicanze neurologiche, mentre non sappiamo per quale preciso motivo si verifichi la perdita dell’olfatto. Anche l’influenza ed il comune raffreddore si associano spesso alla perdita di olfatto, e sappiamo che questa perdita è transitoria e dipende da una congestione delle cavità nasali ed un’infiammazione della mucosa che impediscono agli odori di raggiungere le aree olfattive. Una volta guariti, il sistema torna a funzionare correttamente. Perché, dopo essere guariti dal covid, non avviene lo stesso?

Lo studio mette a confronto due gruppi di persone: i guariti dal COVID-19 con perdita dell’olfatto persistente per oltre 1 mese, ed un gruppo di controllo senza disturbi dell’olfatto. Ciascun soggetto è stato sottoposto ad un test per l’olfatto che il Prof. Rocco Liguori, Direttore della Clinica Neurologica dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, stava già utilizzando per lo studio di un’altra patologia neurologica. Il test, validato internazionalmente, consiste in tre prove: identificare la più alta soglia di diluizione di un odore alla quale un soggetto riesce a percepirlo, valutare la capacità di distinguere odori differenti tra loro, ed identificare alcuni odori comuni di vario tipo, dalla cannella al cuoio.

Ad esempio, alcuni pazienti non riescono a riconoscere aromi intensi quali quello del caffè o della menta o odori che risulterebbero sgradevoli per tutti noi. Dopo i test, tutti i partecipanti eseguono un esame di Risonanza Magnetica funzionale, la più innovativa tecnica di imaging grazie alla quale è possibile studiare non solo la struttura, ma anche la funzione e le connessioni della varie regioni del cervello che sono coinvolte nella percezione degli odori.

L’arruolamento e la raccolta dei dati sono conclusi: i risultati stanno venendo ora elaborati ed interpretati da un team composto, oltre ai neurologi, da neuroradiologi e neuropsicologi coordinati dalla Prof.ssa Caterina Tonon, Responsabile del Programma di Neuroimmagini Funzionali e Molecolari, che cercheranno di comprendere quali sono i meccanismi alla base del disturbo dell’olfatto, che può essere invalidante per molti malati e “guariti” di Covid-19".