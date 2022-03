Guerra Ucraina, già 18 profughi al covid hotel: "Hanno lasciato le loro case, necessaria l'accoglienza sociale"

"Stiamo ancora cercando di superare la precedente" guerra. Ha detto oggi durante una video-conferenza stampa Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di igiene pubblica dell'Ausl Bologna "abbiamo dato la disponibilità alla prefettura per dare una prima accoglienza a queste persone". A seguito dell'interessamento della Prefettura l'Azienda ha assicurato la disponibilità di 60 posti letto all'Unaway Hotel di San Lazzaro di Savena, già adibito a Covid hotel, per i profughi ucraini.

Al momento sono 18 i cittadini ucraini ospitati e un'altra ventina sarebbe in arrivo, si tratta soprattutto donne, bambini e ragazzi. Sono state impostate "alcune procedure per piccoli numeri. Siamo la prima struttura a livello locale che si è presa in carico delle persone, anche se si tratta di una prima accoglienza a tempo", rileva Pandolfi. Il covid hotel potrà ospitare 50-60 persone.

A rendere più complesso l'arrivo delle persone che fuggono dal conflitto, il covid, quindi "in questo momento stiamo facendo accoglienza sanitaria". Il primo step è il tampone, poi viene proposta la vaccinazione. Un terzo step è l'attivazione di un punto ambulatoriale di primo riferimento "anche se si tratta fortunatamente di persone sane. Venendo da una guerra sono stati riscontrati qualche piccolo trauma o distorsione, oltre a qualche caso di malattia acuta, come l'infezione polmonare, ma sono casi gestibili" conferma il direttore. Nell'hotel al momento sono presenti 10 persone positive al covid e in isolamento, ma vengono garantiti percorsi completamente separati.

Naturalmente "il problema non è solo l'assistenza sanitaria, ma tutto il contorno sociale, gran parte dei sindaci sono pronti a fare un lavoro di accoglienza sociale - per questo, sottolinea Pandolfi - entrare nel nostro covid non è permesso, poichè a queste persone va data la tranquillità che meritano. In Italia si stima l'arrivo di almeno un milione di rifugiati dall'Ucraina, a Bologna potrebbero essere ospitate alcune migliaia di persone".

"Ieri - ha raccontato Pandolfi - un bambino appena arrivato è andato immediatamente a guardare la tv per avere notizie della guerra nel suo paese, l'atteggiamento è di ansia, consideriamo che hanno lasciato la loro casa, vivono un dramma e vogliono mantenere un contatto con il loro paese, quindi paura e vicinanza. In un altro ragazzo ho percepito lo sguardo di riconoscenza".

Prima famiglia a Osteria Grande

A Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme, è arrivata una prima famiglia con un bambino, che il Comune "sta già provvedendo a inserire nella rete scolastica". Lo fa sapere il sindaco Fausto Tinti, che ringrazia i suoi concittadini "per la generosità e il desiderio di aiutare chi è in difficoltà che ancora una volta stanno dimostrando". Il sindaco chiede anche "la massima collaborazione soprattutto nel segnalare alle autorità preposte gli arrivi di chi dovesse giungere tramite relazioni con famiglie già residenti e di attendere il loro arrivo per donare generi alimentari e di prima necessità che sicuramente saranno necessari in loco". Nel frattempo, il Centro operativo comunale "è già al lavoro per gestire anche questa emergenza. Solo con un attivo e pronto coordinamento riusciremo davvero ad aiutare al meglio le tante famiglie, donne, anziani e bambini che stanno cercando di mettersi in salvo da questa terribile guerra in corso", afferma Tinti. Il Comune di Castel San Pietro, dopo il vertice di ieri in Prefettura a Bologna, ha messo a disposizione cinque alloggi per l'accoglienza di 25 persone circa, in località Poggio Grande, di proprietà del Seminario arcivescovile, e un appartamento per l'immediata ospitalità di quattro persone nel capoluogo, di proprietà del Comune. A questo si aggiungono cinque camere (per un totale di 15 persone) all'Hotel Parigi, che già ospita altri rifugiati di diverse provenienze, e 50 camere (per 150 persone) all'Hotel Terme. Al momento non ci sono invece convenzioni in essere con l'Asp di Bologna, "ma la struttura è disponibile e interessata a collaborare per l'emergenza accoglienza".

(foto Today)