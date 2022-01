Nel Covid hotel di San Lazzaro: "Qui già pieni, con queste strutture meno carico sugli ospedali" | VIDEO

Con il dilagare dei contagi anche i covid hotel tornano a riempirsi e a Bologna e Imola si pensa ad ampliare l'offerta: sono già 70 le camere disponibili che nel giro di una settimana, prevedono dall'Ausl, saranno occupate. La presenza dei covid hotel – al momento sono due, l'Unaway a San Lazzaro e il Molino Rosso a Imola – è importantissima perché può alleggerire il peso sui reparti covid a bassa intensità che sono sempre più sotto pressione.

Casi meno gravi e numeri irrisori rispetto a quelli delle ondate precedenti. In questo momento, come ci spiegano i sanitari, nella struttura adiacente all'hub vaccinale Cicogna ci sono 54 persone ricoverate: stranieri in transito che arrivano dall'aeroporto, minori dei centri di accoglienza che non riescono ad isolarsi e anche interi nuclei familiari, con tanto di neonati e piccolissimi, che per vari motivi hanno bisogno di supporto.