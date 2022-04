Covid, il bollettino 14 aprile 2022: tutti i dati di Bologna ed Emilia-Romagna

La situazione dei contagi, secondo gli ultimi dati, nelle province vede Bologna con 1.099 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 276.874).

Non "molla" quindi il coronavirus nella nosta città e in tutta la regione.

Il direttore della sanità pubblica in Regione, Giuseppe Diegoli, ha fatto il punto qualche giorno fa: "Siamo lontani dalla soglia di sicurezza a cui vorremmo arrivare. Penso che le mascherine per un po' ci accompagneranno. Non sarà una scelta regionale a modificarne l'utilizzo".