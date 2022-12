Covid, previsto un picco contagi tra gennaio e febbraio

Un nuovo picco di contagi Covid potrebbe arrivare tra gennaio e febbraio. La previsione è del direttore generale dell'Ausl di Bologna Paolo Bordon che dice di aspettarsi un incremento dei casi tra fine gennaio e metà febbraio.

In base all'ultimo report settimanale disponibile, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,9%. a Bologna e provincia ci sono 1.794 nuovi casi nell’ultima settimana.

Niente di paragonabile a quello che abbiamo visto negloi ultimi due anni, soprattutto negli ospedali, ma l'allerta resta alta. Intanto in aeroporto è stato allestito un punto tamponi per i passeggeri che arrivano (dopo scali) dalla Cina.

Cosa si poteva evitare in Cina

Tre anni dopo il primo focolaio di Wuhan, la Cina è alle prese con un disastro nato dalla propria incapacità di sviluppare una corretta campagna di trattamento del virus, poiché si è concentrata invece sulla prevenzione dal Covid. Pechino non ha infatti reso obbligatoria la vaccinazione per le persone maggiormente a rischio, privilegiando invece l'immunizzazione per le persone giovani e in età lavorativa.

Nel paese, dove manca attualmente un'immunità di gregge, sono stati utilizzati vaccini cinesi che non offrono una copertura per i nuovi ceppi del virus. Il governo centrale, per arginare la deriva del caos attuale, avrebbe dovuto importare dall'estero vaccini mRNA che offrono una migliore copertura soprattutto per quanto riguarda l’ospedalizzazione. Una scelta che ha pesato anche sul bilancio dello stato. In questi anni, la gran parte della spesa sanitaria dedicato al Covid è stata indirizzata in test di massa e centri di quarantena a scapito del potenziamento delle strutture ospedaliere.

La Bank of China ha stimato che i soli test di massa, disponibili solo per due terzi della popolazione cinese, hanno generato una spesa annuale di 700 miliardi di yuan (quasi 100 miliardi di dollari). La strategia zero Covid, combinata alla crisi del settore immobiliare e al balzo della disoccupazione giovanile (+19%), ha inflitto danni al modello economico cinese. E adesso, le previsioni di crescita del Pil sono tutte riviste al ribasso. In poche parole, la Cina è impreparata a gestire il caos che lei stessa ha generato.