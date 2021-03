Covid, morta bimba di 11 anni al Sant'Orsola

Originaria di Finale Emilia e soffriva di altre malattie. Era ricoverata in terapia intensiva da due settimane

E' morta dopo due settimane di terapia intensiva una bimba di 11 anni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, ricoverata dopo aver contratto il Covid.

La piccola, che aveva anche altri problemi di salute, era di origini marocchine e originaria di Finale Emilia, nella Bassa modenese. Era stata trasferita a Bologna dopo le complicanze dovute all'insorgere di sintomi gravi dell'infezione virale. Anche la sua famiglia è rimasta contagiata dal virus. Prima il trasporto in eliambulanza e poi il ricovero in Terapia Intensiva: ma gli sforzi del personale medico sono stati vani e il progressivo peggioramento delle sue condizioni ha avuto un tragico epilogo. Commozione in paese, fra la comunità scolastica e quella numerosa dei suoi connazionali.