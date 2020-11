Il covid si porta via il coach-ristoratore: addio a Marco Panichi

Dopo la scomparsa dello storico ristoratore bolognese, Ivo Gandolfi, sabato 7 novembre il covid si è portato via anche Marco Panichi, ex patron del Godot Wine Bar di via Cartoleria e allenatore di football americano, con un bel palmares.

Di origine marchigiana, ma bolognese di adozione, Panichi aveva 59 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook: "Marco è stato, per lungo tempo, giocatore e coach della nostra squadra - scrive la squadra di football bolognese, Doves - tra i suoi più grandi interpreti e da sempre grande tifoso. Si è fatto conoscere nella posizione di O Line a partire dalle giovanili dei Doves dell'84, al punto di essere votato tra i 4 migliori esordienti del torneo, prima di contribuire alla vittoria del titolo nazionale l'anno seguente. Successivamente, da coach, vinse 3 titoli giovanili sulle panchine di Doves, Towers e Warriors. Nel 2007 è stato motore e cuore della prima rinascita Doves. Bologna oggi onora il ricordo di un uomo di sport, un compagno di squadra e un maestro di football".