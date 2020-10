Obbligo mascherina, controlli nel weekend: Carabinieri insultati e malmenati da persone che non la volevano indossare

Coronavirus e normative per il contenimento dei contagi, che nelle ultime settimane sono saliti (qui l'ultimo bollettino dell'Emilia-Romagna e di Bologna): durante il fine settimana, i Carabinieri di Bologna hanno identificato 2.218 persone durante i controlli del territorio, con particolare attenzione alle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come previsto dalla normativa sul Nuovo coronavirus. Ieri sera firmato il nuovo dpcm dal premier Conte: ecco tutte le nuove regole.

55 sanzioni per mancato rispetto delle normative anti-Covid

Purtroppo, nonostante le continue raccomandazioni sui comportamenti sociali da tenere per evitare la diffusione del virus, ci sono persone che continuano a violare la normativa, non per superficialità, ma di proposito, come accaduto a Bologna e in altri comuni della provincia, dove i militari hanno sanzionato 55 persone.

In Piazza Verdi: senza mascherina insulta e prende a calci i Carabinieri

A Bologna, un 25enne albanese che stava camminando in Piazza Verdi senza la mascherina, di fronte alla richiesta dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di indossare il dispositivo di protezione, invece di scusarsi e ottemperare all’invito, li ha insultati e presi a calci. Il 25enne è stato denunciato per resistenza a un pubblico ufficiale.

Un fatto analogo è accaduto in via delle Belle Arti, dove una studentessa universitaria di 20 anni ha insultato i militari della Compagnia Carabinieri Bologna Centro e del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, che l’avevano gentilmente invitata a indossare la mascherina. La studentessa è stata denunciata per oltraggio a un pubblico ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Provincia: sanzionati giovani e una donna che aveva dato false generalità

Altri fatti di rilievo sono accaduti in Provincia di Bologna. A Gaggio Montano, i Carabinieri della locale Stazione e delle Stazioni Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere, hanno sanzionato una ventina di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che, sprovvisti della mascherina di protezione, avevano organizzato una festa nei pressi di un’abitazione. A Vergato, infine, una venditrice ambulante di 42 anni, italiana, ha fornito delle generalità false ai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile che la stavano sanzionando perché non voleva indossare la mascherina di protezione, nonostante il suo lavoro di venditrice ambulante che la porta in contatto con la gente. La donna dovrà rispondere di false dichiarazioni sull’identicità o su qualità personali proprie o di altri.