Covid, Bordon: "Situazione delicata, variante contagiosa ma ospedali reggono"

La nuova ondata di coronavirus avanza, con circa 6mila casi al giorno nella nostra regione (qui il bollettino covid di oggi 11 luglio per Bologna ed E-R), ma al momento fortunatamente la pressione sugli ospedali resta minima e la situazione sotto controllo. A fare il punto con i cronisti il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, che ha snocciolato gli ultimi dati.

"Siamo di fronte alla quinta ondata, un'ondata estiva, dunque una novità rispetto a quelle precedenti e alla scorsa estate. Ora abbiamo uno scenario diverso perché questa variante è molto contagiosa ma il virus – spiega Bordon – è meno impattante soprattutto per chi è vaccinato con tre dosi. Ci si può infettare, ce lo dicono i dati, ma è anche vero che la possibilità che si venga ricoverati soltanto per il covid sono basse, sotto l'1%".

La situazione negli ospedali

"C'è da dire che avendo una base però sempre più larga di gente che si sta infettando, questa percentuale evidentemente cresce in termini di pressione sugli ospedali. Al momento tutti i posti Covid (30 al Maggiore e 20 al Sant'Orsola) sono occupati. Poi ne abbiamo altri 50 a bassa intensità nel privato accreditato e anche quelli sono pieni. Abbiamo molti pazienti che hanno anche il covid, entrano in ospedale per altre patologie e poi si scopre con il tampone la positività. Questi al momento, 95 circa, sono gestiti nelle bolle, ovvero isolati nei reparti. È un numero in crescita rispetto alle scorse settimana ma gestibile".

"Se la situazione resta così, riusciamo a mantenere un equilibrio senza rischiare di convertire di nuovo i reparti puliti in reparti covid andando poi a rallentare l'attività ordinaria che, adesso, è in fase di recupero. Pensiamo alle liste di attesa, ad esempio. Resta comunque una fase molto delicata: abbiamo molti operatori sanitari positivi, parliamo del 3% della forza lavoro".