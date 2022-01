Covid, al via 80 posti letto nel privato. "Così recuperiamo letti non covid" | VIDEO

Da oggi sono operativi 88 posti letto Covid a Villalba. Grazie a questo accordo l'Ausl di Bologna prova ad allegerire la pressione sugli ospedali che si vedono costretti ad isolare, quando viene riscontrata la positività, anche pazienti che vengono ricoverati per altri problemi. Questo si traduce di fatto in reparti raddoppiati e difficoltà logistiche che già in passato hanno compromesso l'attività ospedaliera ordinaria.

L'obiettivo è appunto quello di riaprire la parte chirurgica ed evitare che questo riaccada. Intanto, come racconta il direttore dell'aria critica dell'Ospedale Maggiore, Nicola Cilloni, attualmente in rianimazione covid al Maggiore sono ricoverati 24 pazienti. L'80% non è vaccinato. (Immagini Ufficio Stampa Ausl Bologna)