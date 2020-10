Misure anti-covid, Merola: "Evitare di uscire se non necessario, parola d'ordine è rispetto"

"Lo abbiamo fatto in questi 6 mesi è ancora più importante farlo adesso". Il sindaco Virginio Merola affida a un video-messaggio la raccomandazione sul rispetto delle norme anti-covid stabilite dall'ultimo Dpcm.

"La parola d'ordine che condivido con voi è rispetto, per le vittime, per il personale sanitario , per le forze dell'ordine, soprattutto per la nostra scuola, dobbiamo permettere di continuare le lezioni per il nostri figli - continua Merola - vi chiedo di restare in casa se non è necessario uscire, di evitare le feste e qualsiasi tipo di assembramento. Faccio appello al vostro senso di responsabilità, il Comune è presente, è molto importante che tutti comprendiate che non c'è spazio per una libertà del 'faccio quello che mi pare' - aggiunge il primo cittadino - si dice che il contrario del coraggio è la paura, io penso che oggi sia invece la vigliaccheria - cioè - essere indifferenti, siamo una città in prima linea. Se prenderemo altri provvedimenti sono per evitare la diffusione del contagio".