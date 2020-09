Covid, tre ragazzi positivi nei licei di Bologna: controlli su 90 tra studenti e professori

A pochi giorni dall'inizio delle scuole, ecco presentarsi la prima vera prova per il sistema sanitario dalla riapertura. LTre ragazzi sono stati trovati positivi al Covid.

A daren notizia è l'Ausl con una breve nota. I ragazzi, che a ora risutano asintomatici, fanno parte di tre distinti licei: il Minghetti, il Righi e il Laura Bassi.

Ora si stanno conducendo le indagini sanitarie per risalire ai contatti stretti dei ragazzi. Inevitabilmente il numero comprende anche le classi e i professori venuti in contatto in questi pochi giorni di lezione.

Sempre Asul fa sapere che per ogni caso, ci si sta concentrando su una trentina di contatti scolastici per ogni istituto. non è ancora chiaro se le scuole verranno chiuse o meno.

Una doccia fredda, che arriva proprio nel giorno dei risultati sulle indagini sierologiche effettuate sul personale scolastico, indagine che stava dando buoni risultati.