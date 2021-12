Covid, proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo

Il Consiglio dei ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, ha approvato la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Non passa invece l'obbligo di utilizzare mascherine all'aperto.

Si attende il decreto legge, composto da 11 articoli, come riferisce Today.it, non ci sarebbero però misure aggiuntive per arginare la nuova ondata di contagi.

Da domani, 15 dicembre, scatta l'obbligo vaccinale per il personale della scuola, per i militari e le forze di polizia. In caso di inadempienza, ci sarà l'immediata sospensione del servizio: a chi lavora nelle forze di polizia saranno ritirati tessera di riconoscimento, placca, arma in dotazione individuale e manette, fa saperela Conferenza Stato Regioni. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri rassicura che nonostante l’aumento della pandemia difficilmente si arriverà di nuovo ad avere zone rosse.

Il decreto-legge

Sono previsti, all'articolo 6, sei milioni da destinare al ministero della Difesa per allestire, in un sito militare individuato dal commissario Figliuolo, uno stock di vaccini. "Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da Covid-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future - si legge nel documento- è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare, individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali".

Lo stato d'emergenza, cos'è

Si tratta di una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi di eventi eccezionali, come nel caso della pandemia da Covid-19, ma anche nel caso di eventi atmosferici e terremoti.

Come spiega Openpolis, si attiva quando è necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi è possibile anche limitare le libertà personali per motivi sanitari, come previsto dall’articolo 16 della costituzione. Viene deliberato dal consiglio dei ministri su proposta del presidente d’intesa con le regioni interessate.

Vengono fissate anche le risorse finanziarie destinate agli interventi più urgenti.

notizia in aggiornamento