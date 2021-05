Covid e rispetto delle regole: i campioni del basket per sensibilizzare i giovani| VIDEO

Belinelli, Pajola, Mancinelli e Fantinelli protagonisti di un video e dei manifesti che saranno affissi in città per esortare i giovani a rispettare le regole di base in occasione della ripartenza di molte attività ed evitare il contagio da covid

Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Stefano Mancinelli e Matteo Fantinelli protagonisti di un video rivolto ai più piccoli e ai ragazzi per esortarli a rispettare le regole di base, necessarie per evitare il contagio da covid, in occasione della ripartenza delle attività economiche, sociali e della mobilità.

Un progetto gratuito con il Comune di Bologna che si impegna ad affiggere i manifesti in tutta la città e delle tante realtà che diffonderanno il filmato sui canali social.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Prefettura, alla presenza della prefetta Francesca Ferrandino, del sindaco Virginio Merola, dei dirigenti di Fotrtitudo e Virtus e dell'Ufficio scolastico regionale.

"Far comprendere alle persone quanto sia importante questo momento - ha detto la Prefetta - la resposnabilità delle istituzioni e dei cittadini, non criminalizziamo una generazione - i giovani - ma non scusiamoli neanche.

"Vogliamo tutti tornare a una vita normale - ha detto il sindaco Merola - ma per andare in zona bianca dobbiamo ricordarci che la mascherina e la distanza di un metro ci accompagneranno per molto tempo. Non possiamo ripetere l'esperienza dell'altra estate".

"E' l'ultimo miglio, con circa 30 casi al giorni, numeri da zona bianca, ma proprio per questo motivo, un rilassamento può essere letale".

"Sono stati due anni molti difficili - ha detto il presidente della Fortitudo Christian Pavani - sono messaggi importanti per i nostri ragazzi".

"La parte giovanile è quella che tendenzialmente tende non seguire i maniera non lineare questi consigli che sono estremamente importanti" ha detto Giuseppe Sermasi, vicepresidente della Virtus.