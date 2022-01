Covid, turismo e regole anti contagio, Confesercenti: "Lockdown strisciante"

Occorrono "interventi immediati per non lasciare che le imprese legate al turismo chiudano i battenti e i lavoratori rimangano senza lavoro". Lo chiede, con un appello a Governo, Regione e Comuni, Confesercenti Emilia-Romagna.

Pesa quindi "la paura del dilagare della nuova variante Omicron, che ha costretto a casa molti turisti e clienti": la pressione sul personale delle imprese, tra contagi e quarantene, "sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di ristoranti, alberghi, bar, agenzie turistiche", evidenzia in particolare l'associazione.

Come commenta il presidente della Fiepet regionale, Massimo Zucchini, "siamo ormai in un lockdown strisciante; nel periodo delle festività, quelli in cui normalmente si registrava il maggior incasso, abbiamo visto un crollo dei guadagni dal 50 al 70%, che si vanno ad aggiungere ai due anni tremendi appena trascorsi".

Rilancia quindi Zucchini: "Occorre immediatamente prorogare retroattivamente la cassa integrazione già scaduta a fine dicembre per non lasciare per strada moltissimi lavoratori, la moratoria dei mutui, calmierare gli affitti dei locali e il prezzo delle bollette altissime che stanno arrivando".

Inoltre, "chiediamo aiuto per il controllo dei Green Pass rafforzato che, con personale ridotto spesso a causa del virus, ci crea una difficoltà ulteriore. Ai Comuni chiedano sgravi sulla Tari e sulla Cosap, di garantire la sopravvivenza dei dehors. Ma soprattutto è fondamentale- conclude Zucchini- rifondere fiducia sul futuro del lavoro con politiche a lungo termine, perché a molti di noi sta venendo meno la speranza di poterci risollevare".

Aggiunge Fabrizio Albertini, presidente Assohotel Confesercenti regionale: "Dopo il disastroso mese di dicembre, che ha decimato presenze turistiche nella nostra regione, ora la politica pensi velocemente a come arginare la moria di posti di lavoro e la chiusura delle imprese". (Lud/ Dire)