Coronavirus Emilia Romagna, report settimanale: ecco come è cambiata la curva epidemica | GRAFICI

REPORT. Dall'andamento dei contagi da inizio pandemia all'incremento dei ricoveri, fino all'incidenza per età: così ha colpito il coronavirus nella nostra Regione

Pubblicato il report settimanale dell'Azienda sanitaria regionale sul monitoraggio dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna.

Dall'andamento dei contagi da inizio pandemia all'incremento dei ricoveri fino all'incidenza per età. Ecco come ha colpito il coronavirus nella nostra Regione. A seguire, tutti i dati aggiornati all'11 maggio a partire dall'andamento dei contagi, ricoveri in terapia intensiva e percentuale dei positivi.