Il report Covid settimanale della regione: epidemia in 'plateau', ma indicatori in rialzo

Se questa è stata la settimana del rischio zona rossa per la regione, questo si deve soprattutto all'indicatore dei contagi settimanali. La regione ha pubblicato il report settimanale sull'andamento della pandemia da Covid 19 in Emilia-Romagna, mostrando come la seconda ondata sia ancora ben lungi dal terminare.

Il report della settimana: epidemia sotto controllo ma pressione alta

Per disegnare tendenze non conta infatti tanto il dato quotidiano del bollettino -seppur con le strazianti conte dei decessi- ma l'andamento nella settimana, meno influenzabile da fattori esterni al Covid (come i meno tamponi effettuati nel weekend). Ebbene i contagi settimanali sono stazionari, ma molto vicini a quella soglia dei 250 contagi per 100mila abitanti alla settimana recentemente esclusa dal governo, che per l'Emilia-Romagna avrebbe fatto scattare il lockdown intorno agli 11mila casi.

Altro dato da tenere in considerazione è la percentuale di positivi sui tamponi. Quella odierna è sotto quota 10 per cento, ma quella della settimana appena conclusa si attesta in deciso rialzo al 14,7 per cento (a inizio dicembre era poco più del 10).

Gli effetti della 'sterzata di Natale' per contenere la curva si apprezzano soprattutto nel grafico che mette a confronto i casi attivi con i guariti. Su questo fronte le cosa vanno abbastanza bene, con i guariti stabilmente il doppio dei casi attivi attuali.

Meglio va sul fronte dei casi attivi. La curva come si vede nel grafico è in costante decrescita, ma con una tendenza al ribasso molto poco ripida, segno questo che il bilancio di carico sulla popolazione si fa ancora sentire in maniera rilevante per diverso tempo.