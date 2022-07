Covid, Bordon: "Partiamo con il secondo richiamo per gli over 60" | VIDEO

Dopo il via libera alla quarta dose in Italia per chi ha più di sessant’anni arrivato dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Regione e quindi l'Ausl si prepara a riaprire la somministrazione del secondo richiamo per chi ha più di 60 anni.

"Siamo pronti – afferma Bordon – stiamo aumentando l'offerta dei posti dell'hub vaccinale di Casalecchio, abbiamo i vaccini e i vaccinatori e ora, appena arriva l'ok dalla Regione, iniziamo. Vediamo persone, soprattutto fragili, che purtroppo sono costrette al ricovero quindi riteniamo che con un'altra dose ci sia una protezione maggiore per affrontare questa fase delicata caratterizzata da una quinta ondata importante". (Video Erika Bertossi)