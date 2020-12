Voli e rientro dal Regno Unito, tampone direttamente all'arrivo al Marconi

Tampone di controllo e isolamento in attesa dell'esito. Sono le misure previste dal'Ausl di Bologna in merito alla riapertura dei voli dal Regno Unito, dopo la sospensione temporanea per via della 'variante inglese' del virus.

I voli riprenderanno dalla giornata di Santo Stefano. Per allora le autorità sanitarie hanno fornito le istruzioni per chi rientra nelle categorie di 'assoluta necessità'. All'imbarco di dovrà esibire il referto negativo di un tampone effettuato non oltre le 72 ore precedenti.

All'arrivo poi, un punto allestito appositamente dall'Ausl procederà a un secondo tampone. Per chi intende ritornare via aereo al Marconi dal 26 dicembre in poi dal Regno Unito quindi, dovrà anche registrarsi presso questo portale. Nel frattempo in attesa dell'esito del test, i passeggeri dovranno mettersi subito in autoisolamento per 14 giorni.

Indipendentemente dall’esito del test infatti, chi rientra da Gran Bretagna e Irlanda del Nord è obbligato a segnalarsi al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’azienda sanitaria di residenza e a restare in isolamento per 14 giorni.



Sono 259 le persone residenti nel bolognese che hanno segnalato il loro ingresso in Italia dal 7 dicembre ad oggi. Di queste, 195 si sono sottoposte a tampone molecolare nelle giornate di ieri e oggi. Le analisi di questi campioni seguono un percorso dedicato che prevederà il sequenziamento genetico in caso di positività come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna per individuare la variante di SARS-CoV-2 isolata nel Regno Unito.