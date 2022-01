Sant'Orsola, Gibertoni: "Altri posti letto covid, ora programmazione settimanale"| VIDEO

Riconvertito un reparto con 38 posti in più. "Stiamo viaggiando con un numero di personale allontanato causa Covid molto elevato"

Ricoveri in crescita anche al Sant'Orsola, mentre si attende il picco dei contagi, stimato tra due settimane.

"Abbiamo un tesoretto" ha detto questa mattina ai cronisti la direttrice generale del policlinico, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova "macchina salvacuore".

38 posti letto in più che consentono una "programmazione settimanale", situazione ben diversa dalle prime ondate, quando invece si navigava a vista "giorno per giorno. Più sofferenza invece per la parte dei pazienti affetti da covid che arrivano al pronto soccorso, abbiamo chiesto aiuto al privato accreditato".

Gibertoni ha parlato anche del personale sanitario: "Circa 20 sospesi, abbiamo personale con pochi sintomi e alcuni contatti stretti positivi quindi in quarantena. Stiamo viaggiando con un numero di personale allontanato causa Covid molto elevato" - e sul blocco delle ferie "abbiamo centellinato le ferie già prima del periodo natalizio, non abbiamo avuto la possibilità di garantire più giornate. Ribadisco che in questo sta il vero eroismo della vicenda".

Sul caso drammatico del 46enne non vaccinato, ricoverato in terapia intensiva sottoposto a Ecmo - ossigenazione extracoroporea -: "Non ci sono miglioramenti significativi" dichiara Gibertoni.