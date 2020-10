Scuola e covid, focolaio a Castiglione dei Pepoli: 18 alunni positivi in 5 classi, chiuso l'istituto

Sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna 18 casi positivi al covid, studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli. Gli studenti positivi appartengono a 5 classi diverse.

"In accordo con l’amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli e con i Dirigenti scolastici - fa sapere Ausl Bologna - è stata decisa l'interruzione della didattica in presenza per tutelare gli studenti e le loro famiglie".

Da domani quindi gli alunni delle classi coinvolte saranno posti in quarantena e l’Istituto ha disposto che la didattica prosegua a distanza per tutti gli studenti.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici e il referente Covid, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti scolastici (compagni di classe e personale docente).

Inoltre, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è in corso di organizzazione una giornata di screening dell’intera comunità scolastica, circa 300 persone, mediante tampone naso-faringeo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Castiglione dei Pepoli venerdì 16 ottobre.

Ieri erano stati resi noti altri 11 casi nelle scuole del bolognese con una classe messa in quarantena.

Tre positivi al liceo di Budrio

Al Liceo Giordano Bruno di Budrio sono risultati positivi due istruttori amministrativi e uno studente di quinta. Come conferma il sindaco Maurizio Mazzanti "sono già stati effettuati i tamponi per il personale scolastico potenzialmente entrato in contatto con i due amministrativi, mentre è stato disposto sempre dal Dipartimento di Sanità Pubblica il tampone per tutta la classe dello studente positivo e per i professori. Gli studenti della classe quinta per precauzione sono stati già oggi tenuti a casa con la didattica a distanza".

La situazione a Bologna

69 i nuovi casi registrati oggi, 14 ottobre. Tra i 39 sintomatici, 16 sono considerati sporadici e 23 riconducibili a focolai individuati (prevalentemente familiari, amicali o per frequenza di luoghi pubblici). Un caso risulta importato dall'estero (Marocco). Dei 30 casi asintomatici, 10 risultano sporadici e 20 da focolai (familiari, presso strutture socio-sanitarie e per cena in un pub). Una donna di 91 anni è deceduta.

Un focolaio è stati individuato nella sede Inps di via Gramsci, chiusa al pubblico.