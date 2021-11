Covid, si ammalano i più piccoli: "A scuola più contagi, ma le regole sono rispettate"

"In questo periodo, l'anno scorso eravamo in una situazione abbastanza critica perchè gli ospedali erano in grande sofferenza ed è stato necessario sospendere alcune prestazioni, oggi, la vaccinazione ci permette di fare una vita normale". Così Giovanna Mattei, responsabile delle malattie infettive e prevenzione collettiva della Regione Emilia-Romagna, già tra i coordinatori dell'Unità di Crisi Regionale per l'emergenza covid, questa mattina al TGR.

"I mesi invernali - ha detto - facilitano i contagi perchè si sta in ambienti chiusi, ma io spero nelle buone pratiche che non vanno cancellate".

Riguardo ai focolai a scuola: "Le regole sono seguite con molta attenzione ma i bambini si ammalano al di fuori della, il sistema di tracciamento è un pochino in sofferenza perchè stiamo applicando il novo protocollo nazionale - ovvero -se si verifica un caso, due tamponi in sequenza a distanza di 5 giorni", in pratica un raddoppio della modalità.

E sui vaccini ai più piccoli: "Attendiamo l'Ema, la scienza ci dice che possiamo impiegare il vaccino in sicurezza anche in questa fascia di età che ora è la più colpita. L'anno scorso si ammalava la fascia tra i 25 e il 60 anni, quest'anno quella 6-10 e 11-13, stanno crescendo perchè non c'è la vaccinazione".

L'infleunza stagionale invece "è leggermente in anticipo, la curva crescendo tra i 0 e i 4 anni".