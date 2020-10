Covid, scuole e trasporti, controlli alle fermate bus in Bolognina

Tutto regolare alle fermate dei bus in Bolognina. Questo il primo responso da parte dei carabinieri, che nella prima mattina di oggi hanno effettuato dei controlli alle fermate dei bus in zona stazione, per verificare da parte dei passeggeri l'osservanza delle normative anti-covid, in altre parole l'uso della mascherina nei luoghi affollati.

Il controllo è partito proprio alla vigili della proroga dello stato di emergenza e del nuovo Dpcm, che prevede tra le altre cose un giro di vite sulle situazioni nelle quali sarà obbligatorio portare al mascherina.

Questa mattina, giornata i scuola come le altre, il bilancio è stato positivo. A parte un paio di ragazzi, che avevano dimenticato la mascherina a casa e che sono stati invitati a recuperarla prima di salire sull’autobus, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile non hanno messo alcuna sanzione.

