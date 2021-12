Covid e scuole, a Castel Maggiore la media passa in Dad

Lezioni sospese in presenza per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie Donini Pelagalli di Castel Maggiore. In un confronto con il Dipartimento di sanità pubblica, la dirigente scolastica e i rappresentanti dei genitori, la Sindaca Belinda Gottardi ha condiviso la decisione di adottare un'ordinanza per sospendere da lunedì 20 a giovedì 23 compresi le lezioni in presenza presso le Scuole media Donini Pelagalli (Secondaria di primo grado), avviando la didattica a distanza.

Ad oggi nella Scuola secondaria di primo grado Donini Pelagalli di Castel Maggiore 11 classi su 21 sono interessate da casi di Covid, con 29 casi di positività confermati e quindi un elevato tasso di incidenza, di 5 su 100. Altri controlli saranno effettuati nei prossimi giorni e pertanto il numero dei contagi è presumibilmente destinato a salire.

La prima cittadina ha commentato così la decisione: "Speriamo tutti che questa soluzione possa consentire di frenare i contagi e farci trascorrere in serenità le prossime festività".