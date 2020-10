Covid nelle scuole, ancora contagi: positivi in 19 tra studenti e docenti

Sono 19 i nuovi casi di positività al Covid notificati a ieri all'Ausl di Bologna. I nuovi positivi sono a 14 studenti e 5 docenti, frequentanti 12 diversi istituti scolastici a Bologna, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso e Molinella. Ci sono anche da registrare altri positivi nei giorni scorsi alle Giordano Bruno di Budrio, che hanno portato il sindaco Mazzanti a proclamarne la chiusura per sanificazione.

Sono quattro le classi in quarantena, in tre diversi istituti scolastici, in cui sono emersi 9 casi di positività durante i tamponi effettuati nei giorni scorsi e legati a precedenti casi indice. Nello specifico:

1 caso, sintomatico, frequenta il Liceo Scientifico Augusto Righi a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 12 ottobre

6 casi (5 studenti e 1 docente), tutti asintomatici, frequentano due diverse classi dell’Istituto Pier Crescenzi Pacinotti Sirani a Bologna, per tutti e sei l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 8 ottobre.

2 docenti, entrambi asintomatici, frequentano ITCS Gaetano Salvemini a Casalecchio di Reno, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 8 ottobre

10 nuovi casi di positività, invece, frequentano 10 diversi istituti scolastici bolognesi a Bologna, Castel Maggiore, Castenaso, Molinella

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Malpighi Villa Revedin a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 6 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado Salvo D’Acquisto a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 14 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado Gandino Guidi a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 7 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta il Liceo Ginnasio Luigi Galvani a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 10 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta il Liceo Scientifico Sabin a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 10 ottobre

Un caso, asintomatico, docente dell’Istituto Pier Crescenzi Pacinotti Sirani a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 8 ottobre

Un caso, sintomatico, docente del Liceo Scientifico Copernico a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 12 ottobre.

Un caso, asintomatico, frequenta l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore J.M. keynes a Castel Maggiore, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 8 ottobre.

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola dell’Infanzia Fondazione Damiani a Castenaso, l’ultimo giorno di scuola è lo scorso 6 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta lC Molinella, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 5 ottobre

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei 12 istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).