Covid, sindacato pensionati: "No al lockdown per gli anziani, si blocca un pezzo di Paese"

No dello Spi Cgil - il sindacato pensionati - al limite di spostamento per gli anziani. Come categorie più fragili e colpiti pesantemente dal covid, si era ipotizzato un lockdown per gli over 70 (o 75): "L’idea di un lockdown imposto su base anagraficatorna torna periodicamente all’attenzione. Una scelta generalizzata in questo senso, assunta senza alcun riguardo alle effettive condizioni delle persone, presenta molti dubbi di costituzionalità e costituirebbe una ulteriore dimostrazione di una politica non in grado di misurarsi con la realtà demografica del Paese e che si illude di poterla risolvere per scorciatoie. Cosa si è fatto per mettere in sicurezza le strutture per anziani dopo che l’epidemia ne ha evidenziato la fragilità? Cosa si è fatto in Liguria, regione più vecchia d’Italia, e nelle altre regioni?", chiede il segretario Bruno Pizzica.

In merito al nuovo Dpcm, l'intervento del presidente del Consiglio Conte oggi alla Camera non ha citato il capitolo anziani, mentre ha annunciato un limite orario agli spostamenti per tutto il paese.

Inoltre "se si bloccano gli anziani, si blocca un pezzo fondamentale di Paese, quello che si regge sul welfare familiare e sul volontariato sostenuto per intero da donne e uomini anziani e ancora, quante donne sono in condizioni di lavorare perché ci pensano le nonne? Almeno 1 milione - secondo le stime Spi - e possono così contribuire allo sforzo produttivo? Prenderemo atto delle decisioni del Governo - conclude - ma non rinunceremo a rappresentare e difendere le ragioni e la dignità delle persone anziane in ogni modo possibile".