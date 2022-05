Covid, partono gli sms per la quarta dose di vaccino

Sa domani, martedì 31 maggio, partiranno oltre 10mila sms per prenotare la quarta dose. L'Azienda USL di Bologna invita i 60-79enni fragili o immunodepressi e gli over80 a prenotare la quarta dose di vaccino anticovid tramite tutti i canali cup (comprese le farmacie), oppure a rivolgersi al proprio medico di Medicina generale per concordare la vaccinazione.

I soggetti immunocompromessi di età compresa tra i 12 e i 59 anni (complessivamente 800 persone che hanno già maturato nelle ultime settimane i 120gg dal ciclo primario con 3 dosi) riceveranno un sms contenente un link attraverso il quale potranno prenotare l'appuntamento, fa sapere Ausl Bologna.

"Dalle ultime evidenze scientifiche dell'ISS risulta che i vaccinati con dose booster abbiano il 68% in meno di rischio di contrarre il covid e il 91% di rischio in meno di contrarre il covid in modo severo e dunque di ospedalizzazione - si legge nella nota - A fronte di tali dati l'Azienda USL ricorda in particolare ai soggetti immunocompromessi e ai soggetti estremamente vulnerabili al covid-19 per età e/o fragilità, così come a tutti i cittadini, l'importanza e l'efficacia del completamento del ciclo vaccinale attraverso la somministrazione del booster".