Covid, Speranza: "Lo stato di emergenza non verrà rinnovato": oggi il cronoprogramma

Potrebbe essere definita, nel consiglio dei ministri convocato per oggi, l’uscita dall’emergenza pandemica, quando in tutta Italia si registra un aumento dei contagi. In Emilia-Romganga, gli ultimi dati sui contagi fanno registrare un + 3.682. Tra Bologna e Imola sono 1.049.

La Regione tuttavia deve fare anche i conti: i costi legati al Covid e alla campagna vaccinale per il 2022 sono stimati in 613,2 milioni di euro e le relative coperture per l’Emilia-Romagna previste a livello nazionale dalla legge di stabilità 2022 ammontano al momento a soli 134,288 milioni "in assenza di un quadro finanziario certo sulle ulteriori risorse finalizzate per l’emergenza". .

“Grazie al green pass abbiamo evitato chiusure come accaduto in altri paesi. – ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza e oggi il Cdm - definirà un cronoprogramma di uscita dallo stato di emergenza che non verrà rinnovato. Se siamo in una fase nuova è grazie alla campagna di vaccinazione e dobbiamo insistere perché milioni di persone devono fare ancora prima dose. A questa mattina - aggiunge il ministro - il numero dei vaccinati nel nostro Paese è tra i più alti d'Europa e dell'intero mondo. Il 91,3% delle persone over 12 ha avuto una prima dose, l'89,6% degli over 12 ha avuto anche la seconda dose. Grazie agli strumenti che abbiamo messo in campo insieme al Green pass siamo riusciti ad attraversare la stagione autunno inverno senza chiusure generalizzate. Questa è la verità senza propaganda. Altri Paesi con meno vaccinati di noi sono stati costretti a misure più dure".

Quindi, dal 1° aprile i potrebbero vedere altri allentamenti delle restrizioni. Intanto, come riferisce la conferenza Stato-Regioni, i governatori chiedo al governo "ove le condizioni epidemiologiche lo permettano", di "ipotizzare l'abbandono delle restrizioni entro Pasqua".

La situazione a Bologna e in Emilia-Romagna

La percentale di nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,7%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 975 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 252.116) seguita da Modena (447 su 189.574), Reggio Emilia (433 su 134.631); poi Ferrara (326 su 84.068), Rimini (316 su 120.208), Parma (313 su 99.727), Ravenna (302 su 112.520); quindi Cesena (214 su 69.144), Piacenza (142 su 66.008), Forlì (140 su 57.796) e, infine il Circondario Imolese con 74 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 37.809.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 32.604 (+2.067). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 31.536 (+ 2097), il 96,7% del totale dei casi attivi.

La pandemia in Italia e nel mondo

Cresce l'indice Rt, sopra l'1, +48% i ricoveri pediatrici. In 24 ore 72.568 positivi (ieri 85.288), il tasso di positività al 14,8%, -25 ricoveri in terapia intensiva.

L'Oms: in 7 giorni +8% di casi nel mondo, ma -17% di decessi. Quindi dopo una diminuzione consistente dalla fine di gennaio 2022, il numero di nuovi casi settimanali di Covid-19 è aumentato nel mondo dell'8% durante la settimana dal 7 al 13 marzo 2022. il nuovo rapporto settimanale dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

Il maggior numero di nuovi casi è stato segnalato dalla Repubblica di Corea (2.100.171 nuovi casi; +44%), Vietnam (1.670.627 nuovi casi; +65%), Germania (1.350.362 nuovi casi; +22%), Paesi Bassi (475.290 nuovi casi; +42%) e Francia (419.632 nuovi casi; +20%).

Il numero più alto di nuovi decessi è stato registrato dagli Stati Uniti (9.078 nuovi decessi; -13%), Federazione Russa (4.530 nuovi casi; -15%), Brasile (3.301 nuovi casi; -15%), Indonesia (1.994 nuovi casi; -5%) e Cina (1955 nuovi decessi; +63%).