Covid, altri tre studenti dei licei positivi

Altri tre ragazzi dei licei sono stati individuati come positivi al tampone covid. Dopo i casi di Minghetti, Laura Bassi e Righi, ora è la volta anche del liceo Copernico. Come ormai consuetudine, anche in questo caso tutte le classi e i professori sono state considerate contatto stretto, quindi è scattato il monitoraggio per circa 90 persone.

Nei giorni scorsi anche al liceo Fermi e alle medi Guido Reni si erano verificati due casi di positività. Dai primi accertamenti, i tamponi effettuati sono risultati negativi. Proprio ieri il viceministro Sileri, ospite a Bologna per l'assegnazione della qualifica Irccs al Sant'Orsola, aveva parlato della situazione tamponi e sulla ripresa dei contagi in autunno.

Un altro aspetto, che preoccupa non poco soprattutto i genitori è quello dei trasporti, ovvero del viaggio degli studenti da e per la scuola: Tper ha assicurato che non vi sono situazioni di particolare criticità, ma diverse segnalazioni vedono i bus in orario di entrata e uscita dalle lezioni troppo affollati, con conseguente rischio contagi aumentato.