Covid, dall'8 ottobre ancora tamponi all'Aeroporto Marconi: ecco chi deve farlo

Da oggi, 8 ottobre, le persone che entrano in Italia e che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna sono tenute a segnalare il proprio ingresso al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda sanitaria competente per territorio per essere sottoposte a tampone entro 48 ore. La misura si applica anche ai cittadini stranieri in ingresso in Italia. Lo rendono noto Ausl e Aeroporto Marconi.

Sono esentate dal tampone le persone che hanno avuto un esito negativo al tampone effettuato nelle 72 ore precedenti all'ingresso in Italia.I passeggeri domiciliati o residenti in Emilia-Romagna possono segnalare il proprio ingresso in Italia presso la piattaforma regionale online. I passeggeri domiciliati o residenti in altre Regioni sono tenuti a segnalare il proprio rientro presso il Dipartimento di Sanità Pubblica territorialmente competente. Non è più previsto il tampone per chi arriva da Croazia, Grecia e Malta.

Il servizio è svolto dal personale della Ausl di Bologna ed è aperto a tutti: non solo ai cittadini bolognesi, ma anche ai residenti in altre Province e Regioni italiane e ai cittadini stranieri che rientrino a Bologna dai Paesi indicati. E' inoltre disponibile, su base volontaria, il tampone per chi arriva dalla Sardegna.

Il personale sanitario effettuerà i tamponi solo sui passeggeri che avranno prenotato il test sulla piattaforma della Ausl di Bologna.

I tamponi si effettuano in appositi spazi allestiti nel parcheggio situato in prossimità del Piazzale dei Servizi - Area Sosta dei Bus. Indicazioni per raggiungere il punto tamponi: usciti dal Terminal al piano terra, andare a sinistra e seguire apposita segnaletica.

Misure di sicurezza al Marconi

Alle porte di ingresso del Terminal, tutte le persone – passeggeri e operatori aeroportuali – vengono sottoposte al controllo della temperatura corporea tramite termo-scanner. Qualora la temperatura rilevata superi i 37,5°C, le persone potranno essere sottoposte a nuova misurazione della temperatura dopo alcuni minuti e, qualora la stessa risulti ancora superiore ai 37,5°, non potranno accedere né al Terminal, né alle altre infrastrutture aeroportuali. Rimangono inoltre attivi i controlli della temperatura previsti già dall’inizio della pandemia per i passeggeri agli Arrivi Schengen ed Extra-Schengen.

per evitare possibili assembramenti all'interno della sala imbarchi, l'accesso alla sala è consentito solo ai passeggeri il cui volo è in partenza nei 150 minuti successivi. Il sistema blocca in automatico chi ha un volo che parte dopo, vi chiediamo cortesemente di controllare l'orario riportato sul vostro biglietto.

Le Compagnie aeree possono richiedere ai passeggeri prima dell’imbarco una specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi. Consigliamo a tutti i passeggeri in partenza di stampare e compilare l'autocertificazione pubblicata da Enac prima di raggiungere l'aeroporto, per velocizzare le operazioni di imbarco, se non si è già compilato il modulo online sul sito della compagnia aerea in fase di check-in.