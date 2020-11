Covid, arrivano i tamponi rapidi in tutte le scuole bolognesi

Test rapidi e risultati in 15 minuti. Saranno disponibili dalla prossima settimana in tutte le scuole bolognesi che registreranno casi di positività al covid.

Lo fa sapere, al termine della conferenza socio sanitaria di Bologna con il direttore generale dell'Ausl Paolo Bordon e quello della Sanità pubblica Paolo Pandolfi e Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro. "È una svolta che comunico con enorme sollievo e soddisfazione- scrive sui facebook Conti - in questi giorni tanti genitori mi hanno scritto per raccontarmi le difficoltà che stavano riscontrando sia per i tempi dei tamponi che per le attese snervanti sui rientri a scuola dei loro figli". Ma ora la novità dei tamponi rapidi entra finalmente in campo anche per le scuole, come è stato chiarito durante la conferenza socio-sanitaria guidata dall'assessore del capoluogo Giuliano Barigazzi.

"Questo risultato- afferma Conti- azzererà i tempi di attesa delle famiglie, l'incertezza e la fatica, anche logistica, nella gestione della vita quotidiana". La conferenza, sottolinea ancora - sta lavorando senza sosta per gestire e coordinare al meglio le complicazioni che inevitabilmente stiamo verificando in questo contesto difficile". I risultati "stanno arrivando, grazie ad un lavoro di coordinamento di tutti i sindaci che, davvero, non ha precedenti nella storia dell'amministrazione pubblica bolognese".