Covid e rientro dalla Sardegna, l'Ausl: "Invitiamo i bolognesi a prenotare i tamponi"

Attenzione alta sui rientri a Bologna dalla Sardegna. Da oggi i cittadini di Bologna e della Città metropolitana in arrivo dalla Sardegna, sono invitati a prenotare un tampone, in Aeroporto o in via Boldrini, per l’individuazione del coronavirus SARS-CoV-2.

La comunicazione arriva dalla stessa Ausl di Bologna. La prenotazione si potrà effettuare utilizzando il modulo disponibile sul sito www.ausl.bologna.it.

La raccomandazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, prevede la possibilità, su base volontaria e senza alcun obbligo, di sottoporsi a un tampone naso-orofaringeo da parte di chi è residente a Bologna e provincia e proviene dalla Sardegna con qualsiasi mezzo di trasporto.

Il provvedimento è analogo a quello preso nei giorni scorsi per alcuni paesi meta di turismo estivo e considerati a rischio, come Croazia, Malta, Spagna e Grecia.