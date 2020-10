Covid, test sierologici per studenti Erasmus e fuori sede: approvato in Regione l'emendamento Castaldini

"Da oggi anche senza il loro medico di base qui in regione Emilia – Romagna - studenti fuori sede ed Erasmus - potranno sottoporsi allo screening dei test sierologici previsto in tutta la regione. Contenta che il mio emendamento sia stato approvato unanime".

Così la consigliera regionale e capigruppo Forza Italia che annuncia la sua "piccola vittoria che vale la tutela della salute

per tutta la comunità. Questa mattina durante la Commissione politiche per la Salute e Politiche sociali - riferisce Castaldini - il

mio emendamento è stato inserito e votato unanime nella risoluzione che è stata approvata".

In pratica, anche senza medico di base in città o in tutta l’Emilia - Romagna, adesso sarà possibile anche per gli studenti fuori sede poter far parte della campagna dello screening della Regione: "Abbiamo insistito negli ultimi mesi e nelle ultime settimane affinché i test sierologici venissero fatti a più categorie, e sono doppiamente contenta perché questa mattina è passata unanime una risoluzione che anche grazie alle mie interrogazioni di queste settimane ha avuto la strada segnata - continua la capogruppo - Infatti come Forza Italia abbiamo sempre creduto fosse fondamentale estendere lo screening e oggi siamo soddisfatti, pur essendo consapevoli del fatto che alcune farmacie sono già state prese d’assalto e che la lista di attesa, in alcuni casi, è già piena fino a dicembre. Alla luce di questo chiedo un monitoraggio attento per quel che accade e ho

proposto di riaprire i punti prelievi utilizzati per lo screening del personale scolastico. Se dovessero servire delle correzioni saremo pronti a farlo".

