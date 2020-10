Il Dpcm non ferma la montagna: "Trekking sì, ma in sicurezza"

Il nuovo dpcm anti-Covid ha fermato molti, ma non del tutto la montagna: là qualcosa si può ancora fare. E così il Cai e i suoi soci godono ancora di una certa 'libertà di movimento'. "Le limitazioni del provvedimento non impediscono il protrarsi delle attività in montagna, sia pure a determinate condizioni", manda a dire il Cai, il Club Alpino italiano.

Tuttavia, "la consapevolezza di quanto sia delicato il momento attuale deve indurre ciascuno di noi alla massima prudenza e al costante rispetto di sé e degli altri, accettando limitazioni che comunque non impediscono il protrarsi delle attività in montagna, sia pure a determinate condizioni", specificano il presidente generale del Club alpino italiano, Vincenzo Torti, e il direttore, Andreina Maggiore.

Ma quindi cosa si può continuare a fare? "La raccomandazione di non spostarsi non è riferita alle attività motorie che vengono svolte all'aperto (il trekking, cioè l'escursionismo è richiamato nella circolare del ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020). Di conseguenza - è la risposta - le attività in montagna dei soci e delle Sezioni Cai si possono svolgere, solo con il più fermo rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e con il divieto di assembramento".

Sono poi sospese le attività all'interno delle sezioni Cai, ma questo non riguarda il potervi accedere e la gestione delle segreterie per attività come il tesseramento. I rifugi e le strutture ricettive "possono protrarre l'attività", ovviamente rispettando il distanziamento sociale, interpersonale e le linee guida regionali relative all'accesso, all'utilizzo degli spazi comuni e alla somministrazione di cibi, bevande e alla ristorazione. Le attività delle scuole e dei corsi del Cai proseguono con la didattica teorica a distanza, mentre quella in ambiente esterno va svolta "nel totale rispetto delle regole sanitarie e del divieto di assembramento".

Le sezioni Cai non possono organizzare spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. E questo riguarda in particolare i cori Cai, che dovranno astenersi anche dalle attività di prova. Le riunioni di direttivo o delle commissioni possono essere svolte solo online.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Fin dall'inizio della pandemia, il Club alpino italiano ha adottato il criterio dell'attenzione, della rinuncia e del senso di responsabilità e invita a proseguire su questa strada, con l'auspicio che il rispetto delle misure di contenimento del virus possano al più presto dare buoni risultati", concludono Torti e Maggiore. (Dire)