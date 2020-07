Covid, nuove ordinanze e decreti: revoca del distanziamento sui treni regionali

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, aveva già emanato l'ordinanza il 25 giugno scorso, ora, a seguito delle disposizioni varate anche dalle Regioni Veneto (n° 63 del 26 giugno), Friuli Venezia Giulia (n° 19 del 26 giugno), Province Autonome di Trento (Ordinanza del 29 giugno) e Bolzano (n° 10967 del 26 giugno), Piemonte (n° 75 del 3 luglio), Liguria (n° 41 del 26 giugno), Toscana (n° 74 del 16 luglio), Puglia (n° 273 del 29 giugno), Calabria (n° 57 del 24 luglio), Regione siciliana (n° 26 del 2 luglio) e Regione Autonoma della Sardegna (n° 35 del 15 luglio) è possibile utilizzare tutti i posti a sedere disponibili, non considerando la presenza di eventuali marker rossi. Lo rende noto Trenitalia.

È invece possibile utilizzare tutti i posti in piedi esclusivamente in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria e Regione siciliana. Rimangono obbligatori l’uso dei dispositivi di protezione per naso e bocca e la frequente igienizzazione delle mani.