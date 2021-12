Vaccini 5-11 anni, già 3.200 prenotati. Bordon: "Omicron preoccupa, avanti con terza dose" | VIDEO

Oltre 3.200 bambini prenotati per il vaccino anti covid a Bologna. Sono i numeri del primo giorno di prenotazioni per la fascia 5-11 anni, le cui vaccinazioni cominceranno il 16 dicembre. Si tratta del 7% rispetto ad una platea totale di 50mila bambini vaccinabili. Oltre ai bambini prenotati, l'Ausl invierà un sms per la chiamata attiva anche di 1.500-1.800 bambini considerati pazienti fragili, che saranno vaccinati al Sant'Orsola.

Dal 16 dicembre saranno a disposizione i posti nell'hub della Fiera, con un percorso dedicato ai bambini che prevede anche animazione, in collaborazione con la Croce Rossa e l'associazione Bimbo Tu. Altri tre punti vaccinali sono poi previsti all'ospedale Bellaria, alla Casa della Salute di Casalecchio e a San Giovanni in Persiceto. L'Ausl conta di vaccinare in media 230 bambini al giorno, almeno all'inizio, con una media di cinque o sei somministrazioni ogni ora. Nei prossimi giorni poi altri centri vaccinali per i più piccoli saranno allestiti anche a Vergato, Castel Maggiore, Pieve di Cento, Baricella, Bazzano e San Lazzaro. Almeno uno per ogni distretto sanitario.

"Naturalmente vorremmo riuscire a vaccinare tutti e 50mila – afferma Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl di Bologna – ma non ci sbilanciamo. Confidiamo molto nei pediatri e in chi si relaziona ogni giorno con i genitori. Il nostro interesse è vaccinarli il prima possibile, ma siamo curiosi anche noi di vedere che adesione ci sarà. Ci piacerebbe riuscire ad arrivare almeno al 50% di vaccinati in un tempo decente, diciamo in un mese o un mese e mezzo".

Sulle altre classi di età, sottolinea il direttore dell'azienda sanitaria, "abbiamo già raggiunto l'obiettivo dell'80%: anche per i 12-19enni siamo all'80,5% con la prima dose. Quindi vorremmo arrivare all'80% anche sui bambini". I genitori, ci tiene ad aggiungere il direttore sanitario Lorenzo Roti, "ci chiedono informazioni e vogliono essere rassicurati, per questo i tempi potrebbero essere più lunghi". Ad ogni modo, sostiene il direttore sanitario, la ripresa della scuola a gennaio dovrebbe "spingere ancora di più alle vaccinazioni". Ad oggi, del resto, gli istituti scolastici sono "il luogo nel quale il virus circola maggiormente".

Terza dose e variante Omicron

La variante Omicron preoccupa anche sotto le Due torri, perché potrebbe portare a "un raddoppio dei casi in due o tre giorni". Per questo la campagna vaccinale dei mesi scorsi "non basta più" e serve "la terza dose". A dirlo è il direttore dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, incontrando la stampa questo pomeriggio per fare il punto della situazione. Proprio oggi sono stati individuati i primi due casi di variante omicron in Emilia-Romagna, nella provincia di Piacenza.

"La variante Omicron ci preoccupa – ammette Bordon – se si confermano i numeri che si stanno vedendo in Inghilterra, si parla di un raddoppio dei casi in due o tre giorni". Di conseguenza, afferma il direttore dell'Ausl di Bologna, "la campagna vaccinale non basta più, perché la copertura è data dalla terza dose o dal completamento del ciclo vaccinale da non più di cinque mesi".

A Bologna ad oggi il tasso di incidenza è 230 casi su 100mila abitanti e la fascia più colpita continua ad essere quella dei bambini. Finora sono state somministrate 170.604 terze dosi su 720.000 persone che hanno completato il ciclo vaccinale. "Il dato della terza dose è buono – commenta Bordon – e anche l'introduzione del Super green pass ha avuto effetto". La scorsa settimana, infatti, l'Ausl ha fatto 2.500 prime dosi. Il direttore assicura poi che al momento "non abbiamo problemi di scorte". Nei magazzini dell'Ausl ci sono "molti vaccini Moderna", mentre Pfizer "riprenderà le forniture dal 15 dicembre". Menzione d'onore per i medici di famiglia, sottolinea infine Bordon, che ogni giorno riescono a fare 1.200-1.300 vaccini.