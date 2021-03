In Fiera a Bologna vaccini anti-Covid 19 fino a mezzanotte

Prosegue in accelerazione la campagna vaccinale anti-Covid 19 a Bologna e in provincia. Dalla prossima settimana, infatti, il punto vaccinale presso la Fiera di Bologna estenderà la propria attività sino alla mezzanotte. L’apertura straordinaria notturna riguarderà, inizialmente, le giornate di lunedì 29, mercoledì 31 marzo e venerdì 2 aprile.

A vaccinarsi in questa fascia oraria aggiuntiva tra le 20 e le 24 non saranno le persone anziane o quelle vulnerabili, a cui sono destinate le sedute vaccinali diurne nell’arco della settimana. Le vaccinazioni notturne, infatti, saranno dedicate a 350 persone ogni sera alle seguenti categorie: operatori sanitari e sociosanitari, forze dell’ordine, veterinari e gli iscritti agli ordini delle professioni sanitarie.

Appresa la notizia dell'accelerazione della campagna vaccinale che a Bologna vedrà estendere l'attività all'hub della Fiera fino a mezzanotte, il Sindaco Virginio Merola ha dichiarato quanto segue: "Esprimo grande soddisfazione per l'apertura del punto vaccinale allestito in Fiera fino alle 24, con l'obiettivo di accelerare la campagna vaccinale. Un fatto che testimonia ancora una volta la capacità di mettere in campo in tempi brevi un'organizzazione efficace e per questo voglio ringraziare il lavoro del direttore generale dell'Ausl Paolo Bordon e del nostro assessore Giuliano Barigazzi".