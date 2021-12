Covid e vaccini, Pandolfi: "Situazione contagi critica, serve fare le terze dosi" | VIDEO

Il direttore di igiene ed epidemiologia dell'Ausl di Bologna Paolo Pandolfi ha relazionato questa mattina davanti all'hub vaccinale della Cicogna, preso di mira con scritte spray nottetempo da ignoti afferenti alla galassia no vax. Con i richiami booster "stiamo al 70 per cento" rimarca Pandolfi "mentre sui bambini siamo ancora nelle prime fasi e per questo ci aspetteremmo numeri più grandi".